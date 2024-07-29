Аренас заявил, что Стефен Карри не «талант поколения»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас высказался о том, что такие игроки как разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США Стефен Карри не является «талантом поколения». Также Аренас попытался объяснить семантику своей классификации между «игроком поколения» и «талантом поколения» в подскате Vlad TV.

«У меня сложные формулировки, и я понимаю средства массовой информации – не все СМИ, а спортивные – потому что они никогда не играли. Cуществуют определенные жаргоны и категории, которые не все понимают. Термин «талант поколения» применяется в возрасте от трёх лет до примерно 19 лет. Это любительский статус, означающий, что талант ещё не созрел и не определился.

Например, Тайгер Вудс был талантом поколения в три года. Леброн Джеймс считался талантом поколения в 15 или 16 лет. Уэмби сейчас называют талантом поколения. Так как же он и Стеф Карри могут быть талантами поколения? Это означает, что одного помещают в категорию, к которой он не должен относиться. Эти дети — таланты поколения, потому что их статус по-прежнему любительский.

Поэтому говорить, что Стеф Карри — «талант поколения», это всё равно, что называть его любителем. Теперь его следует называть «игроком поколения». Я просто играю со словами, но он игрок поколения. это означает, что его талант и мастерство выросли. Он доминировал и изменил игру, он меняет правила игры», — заявил Аренас в эфире Vlad TV.

В данный момент Карри представляет сборную США на Олимпийских играх — 2024. 28 июля в первом туре группового этапа американцы обыграли сборную Сербии со счётом 110:84.