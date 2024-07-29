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Главный тренер сборной Испании по баскетболу: команда Греции является серьёзной угрозой

Главный тренер сборной Испании по баскетболу: команда Греции является серьёзной угрозой
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Тренер сборной Испании по баскетболу Серджо Скариоло дал комментарий насчёт предстоящей игры с национальной командой Греции в рамках летних Олимпийских игр в Париже.

«В их составе есть много игроков Евролиги, а Яннис Адетокунбо — один из лучших баскетболистов в мире. Их команда является серьёзной угрозой», — приводит слова Серджо Скариоло портал Eurohoops.

Напомним, в рамках Олимпиады Испания уже провела одну игру против сборной Австралии. Представители Испании уступили в матче со счётом 92:80 (31:21, 18:21, 20:18, 23:20).

Игра с национальной командой Греции состоится 30 июля. Встреча начнётся в 12:00 по московскому времени.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Финальный матч мужского баскетбольного турнира состоится 10 августа на «Аккор Арене» (Берси). Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр — 2024 представлено 32 вида спорта.

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