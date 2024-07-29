БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Рустам Мурзагалиев продолжит выступать за казахстанскую «Астану»

Рустам Мурзагалиев продолжит выступать за казахстанскую «Астану»
Комментарии

32-летний казахстанский профессиональный баскетболист, выступающий за «Астану» в Единой лиге ВТБ и в чемпионате Казахстана на позиции разыгрывающего защитника, Рустам Мурзагалиев продлил свой контракт, сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт капитана команды предусматривает возможность продления ещё на два сезона. Для Мурзагалиева это будет 13-й сезон в составе казахстанского клуба.

В минувшем сезоне-2023/2024 Мурзагалиев в среднем за игру набирал 4,0 очка, совершал 1,3 подбора и 0,9 передачи.

В 2023 году Рустам также стал MVP Кубка Казахстана и лидером Национальной лиги Казахстана по реализации трёхочковых.

За всю карьеру в «Астане» Мурзагалиев провёл 193 игры, в среднем набирая 3,1 очка, 1,1 подбора, 1,2 передачи и 0,4 перехвата.

Материалы по теме
Официально
Легионер из США Старкс стал игроком «Астаны»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android