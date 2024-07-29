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Дюрант за США 11 раз набирал 20+ очков — столько же, сколько суммарно у Джордана и Баркли

Дюрант за США 11 раз набирал 20+ очков — столько же, сколько суммарно у Джордана и Баркли
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Член национальной команды США и лидер «Финикс Санз» Кевин Дюрант 11 раз набирал более 20 очков в составе сборной США. По этому показателю он превзошёл легендарных игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — Майкла Джордана и Чарльза Баркли.

Майкл Джордан шесть раз набирал 20+ очков в составе национальной команды США, а Чарльз Баркли — пять раз.

28 июля состоялась игра первого тура группового этапа летних Олимпийских игр между Сербией и США. Встреча завершилась со счётом 110:84 (25:20, 33:29, 26:16, 26:19) в пользу американских баскетболистов. Матч проходил на арене «Пьер Моруа» (Вильнёв-д'Аск).

Кевин Дюрант стал наиболее результативным игроком американской сборной. В ходе игры он набрал 23 очка и сделал два подбора.

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