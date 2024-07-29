Женская команда Франции по баскетболу победила сборную Канады на ОИ-2024

Сегодня, 29 июля, состоялась игра между национальными командами Франции и Канады. Победа со счётом 75:54 (15:18, 23:2, 15:16, 22:18) осталась за французскими баскетболистками.

Наиболее результативным игроком женской национальной команды Франции стала Марьем Бадьян, которая выступает на позиции центрового. В ходе игры Бадьян удалось набрать 13 очков, сделать шесть подборов, а также совершить один перехват и один блок-шот. На площадке Марьем провела 30 минут и девять секунд.

Самым результативным игроком женской канадской сборной стала Шей Колли. За время встречи Колли набрала 11 очков, сделала три подбора, отдала шесть передач, совершила один перехват. На площадке Шей провела 29 минут и 14 секунд.