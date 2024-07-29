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Женская команда Франции по баскетболу победила сборную Канады на ОИ-2024

Женская команда Франции по баскетболу победила сборную Канады на ОИ-2024
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Сегодня, 29 июля, состоялась игра между национальными командами Франции и Канады. Победа со счётом 75:54 (15:18, 23:2, 15:16, 22:18) осталась за французскими баскетболистками.

Олимпийские игры (ж) . Группа B. 1-й тур
29 июля 2024, понедельник. 18:15 МСК
Канада
Окончен
54 : 75
Франция
Канада: Колли, Хилл, Нерс, Карлтон, Prosper, Ejim, Ачонва, Swords, Александер, Амихиа, Филдс, Edwards
Франция: Фоту, Шартеро, Мишель, Vukosavljevic, Рупер, Salaun, Malonga, Уильямс, Бадьян, Johannes, Lacan, Bernies

Наиболее результативным игроком женской национальной команды Франции стала Марьем Бадьян, которая выступает на позиции центрового. В ходе игры Бадьян удалось набрать 13 очков, сделать шесть подборов, а также совершить один перехват и один блок-шот. На площадке Марьем провела 30 минут и девять секунд.

Самым результативным игроком женской канадской сборной стала Шей Колли. За время встречи Колли набрала 11 очков, сделала три подбора, отдала шесть передач, совершила один перехват. На площадке Шей провела 29 минут и 14 секунд.

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