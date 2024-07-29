Олимпийский комитет США подал в суд за рекламу Кевином Дюрантом спортивного напитка

Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) подали в суд на напиток Prime рестлера и блогера Логана Пола и инфлюенсера Оладжиде Олатунджи, известного как KSI, за использование зарегистрированных символов и лозунгов Олимпийских игр, сообщает издание Sportico.

Сообщается, что причиной разбирательств стала реклама специального напитка Prime, который представили совместно с баскетболистом США Кевином Дюрантом. В жалобе, поданной в федеральный окружной суд Колорадо, USOPC возражает против рекламы Prime, в которой упоминается «Отпразднуйте величие с олимпийским напитком Кевина Дюранта!» и «Олимпийские достижения». Сам Кевин не будет выступать в роли ответчика на данный иск.

USOPC подчёркивает, что у него есть лицензионное соглашение с Coca-Cola, по которому гигант по производству напитков заплатил «значительный денежный взнос» за эксклюзивное использование товарных знаков USOPC. Платежи Coca-Cola, в свою очередь, используются для финансирования подготовки спортсменов сборной США к Олимпиаде, Паралимпиаде, Панамериканским играм.