Леброн Джеймс оценил перспективы сборной США после победы над Сербией на Олимпиаде

39-летний американский звёздный игрок, выступающий на позиции лёгкого форварда в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброн Джеймс высказался после победы в 1-м туре группового этапа ОИ-2024 над сборной Сербии со счётом 110:84.

«Мы все станем лучше благодаря нашим потерям в матче с Сербией. Очевидно, что мы пытаемся играть правильно. Учитывая некоторые небрежные потери, которые у нас были, мы можем дать себе ещё больше владений в атаке, в среду мы будем лучше», — приводит слова Джеймса издание Sports Illustrated.

Наиболее результативным игроком американской сборной стал Кевин Дюрант. В ходе игры он набрал 23 очка и сделал два подбора, реализовав восемь из девяти бросков (пять из пяти трёхочковых). Леброн набрал в игре 21 очко.