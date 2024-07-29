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Леброн Джеймс оценил перспективы сборной США после победы над Сербией на Олимпиаде

Леброн Джеймс оценил перспективы сборной США после победы над Сербией на Олимпиаде
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39-летний американский звёздный игрок, выступающий на позиции лёгкого форварда в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброн Джеймс высказался после победы в 1-м туре группового этапа ОИ-2024 над сборной Сербии со счётом 110:84.

«Мы все станем лучше благодаря нашим потерям в матче с Сербией. Очевидно, что мы пытаемся играть правильно. Учитывая некоторые небрежные потери, которые у нас были, мы можем дать себе ещё больше владений в атаке, в среду мы будем лучше», — приводит слова Джеймса издание Sports Illustrated.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Сербия
Окончен
84 : 110
США
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер

Наиболее результативным игроком американской сборной стал Кевин Дюрант. В ходе игры он набрал 23 очка и сделал два подбора, реализовав восемь из девяти бросков (пять из пяти трёхочковых). Леброн набрал в игре 21 очко.

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