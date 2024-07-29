«Он самый переоценённый игрок в НБА». Эксперт высказался о члене сборной США на Олимпиаде

Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Колин Каухерд высказался в адрес члена национальной команды США и лидера «Филадельфии Сиксерс» камерунца Джоэла Эмбиида.

«Эмбиид — самый переоценённый, избалованный и обсуждаемый игрок в НБА», — приводит слова Каухерда портал Cold Wire.

В минувшем сезоне НБА Эмбиид принял участие в 40 играх. В среднем за матч он набирал 34,4 очка, делал 11,1 подбора, отдавал 5,6 передачи, а также совершал 1,7 блок-шота. Бо́льшую часть сезона Джоэл пропустил в результате травмы ноги.

Национальная команда США является действующим чемпионом Олимпийских игр. Американцы в рамках группового этапа уже провели матч со сборной Сербии, по итогу которого вышли победителями. Следующая игра, в которой примет участие национальная команда США, состоится 31 июля. Противостоять американцам будет сборная Южного Судана.

Ранее инсайдер Брайан Уиндхорст назвал двух игроков сборной США, которые болели накануне открытия летних Олимпийских игр — 2024.