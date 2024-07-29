Йокич активно участвует в тактической подготовке с тренером сборной

29-летний сербский профессиональный баскетболист, чемпион НБА, играющий на позиции центрового за клуб «Денвер Наггетс», Никола Йокич активно принимает участие в тактической подготовке сборной Сербии на Олимпийских играх — 2024 вместе с главным тренером команды Светиславом Пешичем.

Свой дебютный матч на Олимпиаде в рамках 1-го тура группового этапа Сербия проиграла сборной США со счётом 84:110. Наиболее результативным игроком национальной команды Сербии стал Никола Йокич. За время встречи он набрал 20 очков, сделал пять подборов, а также восемь передач.

Свой следующий матч сербы проведут против национальной команды Пуэрто-Рико в четверг, 31 июля, в 18:15 по московскому времени на арене «Пьер Моруа» (Вильнёв-д'Аск).