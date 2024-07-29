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Йокич активно участвует в тактической подготовке с тренером сборной

Йокич активно участвует в тактической подготовке с тренером сборной
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29-летний сербский профессиональный баскетболист, чемпион НБА, играющий на позиции центрового за клуб «Денвер Наггетс», Никола Йокич активно принимает участие в тактической подготовке сборной Сербии на Олимпийских играх — 2024 вместе с главным тренером команды Светиславом Пешичем.

Свой дебютный матч на Олимпиаде в рамках 1-го тура группового этапа Сербия проиграла сборной США со счётом 84:110. Наиболее результативным игроком национальной команды Сербии стал Никола Йокич. За время встречи он набрал 20 очков, сделал пять подборов, а также восемь передач.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Сербия
Окончен
84 : 110
США
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер

Свой следующий матч сербы проведут против национальной команды Пуэрто-Рико в четверг, 31 июля, в 18:15 по московскому времени на арене «Пьер Моруа» (Вильнёв-д'Аск).

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