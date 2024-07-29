Леброн: если о моём наследии будут говорить лишь как об игре в баскетбол, то это неудача

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» и член национальной команды США Леброн Джеймс высказался о своём наследии.

«Буду надеяться, что речь пойдёт не только о баскетболе. Я хочу, чтобы в разговорах о моём наследии люди в первую очередь вспоминали то, что мне удалось сделать для общества и как люди по всему миру вдохновлялись мной. Баскетбол, безусловно, дал мне возможность увидеть разные уголки нашей планеты и сделать то, чего мне никогда не удавалось представить без него. Но если о моём наследии будут говорить лишь как об игре в баскетбол, то это неудача, я не смог выполнить свою миссию.

Ты получаешь ровно столько, сколько вкладываешь. Надеюсь, что смогу вдохновить следующее поколение на то, чтобы они посвятили себя игре. Если вы говорите, что хотите стать великим, то вам нужно пойти и действительно приложить множество усилий для этого. Нет коротких путей к тому, чтобы стать великим. Нет коротких путей к тому, чтобы отдаться своему ремеслу», — приводит слова Леброна портал Lakers Nation.