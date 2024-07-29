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Женская сборная США по баскетболу победила команду Японии с преимуществом в 26 очков

Женская сборная США по баскетболу победила команду Японии с преимуществом в 26 очков
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Сегодня, 29 июля, состоялась игра между женскими национальными командами США и Японии. Встреча завершилась победой американских баскетболисток со счётом 102:76 (22:15, 28:24, 29:18, 23:19).

Олимпийские игры (ж) . Группа C. 1-й тур
29 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
США
Окончен
102 : 76
Япония
США: Лойд, Плам, Ионеску, Коппер, Gray, Уилсон, Стюарт, Collier, Taurasi, Young, Томас, Griner
Япония: Mawuli, Такада, Yoshida, Machida, Motohashi, Ямамото, Hayashi, Mawuli, Миядзаки, Миядзава, Тодо, Акахо

Наиболее результативным игроком американской сборной стала форвард Эйжа Уилсон. В ходе игры Уилсон удалось набрать 24 очка, сделать 12 подборов, отдать четыре передачи, а также совершить четыре потери и три блок-шота. На площадке Эйжа провела 23 минуты и 58 секунд.

Самым результативным игроком японской национальной команды стала форвард Мака Такада. За время встречи ей удалось набрать 18 очков, сделать один подбор, отдать одну передачу, а также совершить две потери. На площадке Такада провела 16 минут и 12 секунд.

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