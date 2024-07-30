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Стив Керр ответил, будет ли Джейсон Тейтум играть в следующем матче с Южным Суданом

Стив Керр ответил, будет ли Джейсон Тейтум играть в следующем матче с Южным Суданом
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Главный тренер сборной США Стив Керр ответил, будет ли лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум играть в следующем матче с национальной командой Южного Судана.

«Джейсон нам понадобится. Часть моей работы заключается в том, чтобы все были вовлечены в игру и готовы, поскольку, если исходить из своего опыта, в таких ситуациях случаются сумасшедшие вещи. Мы должны быть лучше подготовлены к тому, что собираются делать наши соперники. Каждая игра индивидуальна. Нам понадобятся все. И поэтому время от времени матчи будут определять состав игроков. Но нам нужно, чтобы все были подготовлены к игре», — приводит слова Керра портал Basket News.

Ранее Стив Керр объяснил, почему не задействовал Тейтума в матче с Сербией на ОИ-2024.

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