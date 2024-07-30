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Баскетбол — женщины — Олимпиада-2024 — результаты матчей 29 июля

Баскетбол, женщины, Олимпиада-2024: результаты матчей 29 июля
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29 июля на Олимпиаде в Париже прошли матчи 1-го тура группового этапа женского баскетбольного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей 29 июля на Олимпиаде 2024 года:

Нигерия — Австралия — 75:62;
Германия — Бельгия — 83:69;
Канада — Франция — 54:75;
США — Япония — 102:76.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 28 июля по 11 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 11 августа на «Аккор Арене» (Берси).

Действующим чемпионом турнира является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая японок.

Всего на Олимпиаде-2024 будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр — 2024 представлено 32 вида спорта. От России на Олимпиаде принимают участие 15 спортсменов, которые были допущены Международным олимпийским комитетом.

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