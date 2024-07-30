Кьюбан: НБА должна создать Кубок мира и относиться к ОИ так же, как это делает футбол

Американский предприниматель, миллиардер и владелец баскетбольной команды Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан считает, что звёзды НБА не должны представлять национальные команды на Олимпийских играх. Кьюбан предложил создать НБА свой Кубок мира и относиться к Играм так же, как это делают в футболе.

«Олимпиада – это бизнес. В общем и целом. Я всегда был против того, чтобы игроки НБА выступали на Олимпийских играх. Мы должны провести собственный чемпионат мира и относиться к Олимпийским играм так же, как к футболу», — написал Кьюбан в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в мужском футболе играть в квалификации и на Олимпийских играх — 2024 могут футболисты, которым на момент Игр в Париже будет не более 23 лет. Каждая сборная имеет право внести в заявку из 18 человек трёх игроков без возрастных ограничений.