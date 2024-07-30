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Испания — Греция, баскетбол, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Сегодня, 30 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдут матчи 2-го тура группового этапа баскетбольного турнира.

В группе A состоится встреча национальных команд Испании и Греции, её начало назначено на 12:00 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

По итогам 1-го тура сборные Испании и Греции потерпели поражения: испанцы уступили со счётом 80:92 национальной команде Австралии, греки проиграли со счётом 79:86 матч с Канадой.

Перед очной встречей Испания занимает четвёртую строчку турнирной таблицы группы и по своему текущему положению не попадает в плей-офф, Греция занимает в квартете третье место и пока является лучшей из третьих сборных во всех трёх группах, что даёт путёвку в 1/4 финала.