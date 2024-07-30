БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Канада — Австралия, баскетбол, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Канада — Австралия, баскетбол, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 30 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдут матчи 2-го тура группового этапа баскетбольного турнира.

В группе A состоится встреча национальных команд Канады и Австралии, её начало назначено на 14:30 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (м) . Группа A. 2-й тур
30 июля 2024, вторник. 14:30 МСК
Канада
Не начался
Австралия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре сборные Канады и Австралии одержали победы: австралийцы обыграли со счётом 92:80 национальную команду Испании и лидируют в группе A, канадцы выиграли со счётом 86:79 у сборной Греции и находятся на втором месте.

Для попадания в плей-офф (1/4 финала) достаточно занять одно из двух первых мест в группе либо войти в число двух лучших из трёх команд, занявших третьи места во всех группах.

Баскетбол (м), Олимпиада-2024, календарь
Баскетбол (м), Олимпиада-2024, турнирная таблица
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android