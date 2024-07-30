Канада — Австралия, баскетбол, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Сегодня, 30 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдут матчи 2-го тура группового этапа баскетбольного турнира.

В группе A состоится встреча национальных команд Канады и Австралии, её начало назначено на 14:30 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В 1-м туре сборные Канады и Австралии одержали победы: австралийцы обыграли со счётом 92:80 национальную команду Испании и лидируют в группе A, канадцы выиграли со счётом 86:79 у сборной Греции и находятся на втором месте.

Для попадания в плей-офф (1/4 финала) достаточно занять одно из двух первых мест в группе либо войти в число двух лучших из трёх команд, занявших третьи места во всех группах.