Япония — Франция, баскетбол, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Сегодня, 30 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдут матчи 2-го тура группового этапа баскетбольного турнира.

В группе B состоится встреча национальных команд Японии и Франции, её начало назначено на 18:15 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Сборная Франции в 1-м туре одержала победу над Бразилией со счётом 78:66 и занимает второе место в группе. Национальная команда Японии уступила Германии 77:97 и замыкает турнирную таблицу квартета.

Для попадания в плей-офф (1/4 финала) достаточно занять одно из двух первых мест в группе либо войти в число двух лучших из трёх команд, занявших третьи места во всех группах.