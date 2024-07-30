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Япония — Франция, баскетбол, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Япония — Франция, баскетбол, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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Сегодня, 30 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдут матчи 2-го тура группового этапа баскетбольного турнира.

В группе B состоится встреча национальных команд Японии и Франции, её начало назначено на 18:15 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (м) . Группа B. 2-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:15 МСК
Япония
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Франции в 1-м туре одержала победу над Бразилией со счётом 78:66 и занимает второе место в группе. Национальная команда Японии уступила Германии 77:97 и замыкает турнирную таблицу квартета.

Для попадания в плей-офф (1/4 финала) достаточно занять одно из двух первых мест в группе либо войти в число двух лучших из трёх команд, занявших третьи места во всех группах.

Баскетбол (м), Олимпиада-2024, календарь
Баскетбол (м), Олимпиада-2024, турнирная таблица
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