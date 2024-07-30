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«Мне очень жаль, Майкл Джордан». Ник Янг назвал величайшего игрока всех времён

«Мне очень жаль, Майкл Джордан». Ник Янг назвал величайшего игрока всех времён
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Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ник Янг разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где заявил, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброн Джеймс — величайший игрок всех времён.

«Мне очень жаль, Майкл Джордан…. Брон — величайший игрок всех времён, мистер Капитан Америка», — написал Янг.

В настоящий момент Джеймс принимает участие в Олимпийских играх, которые проходят в Париже. В первом матче баскетбольного турнира с национальной командой Сербии Джеймс набрал 21 очко, а также совершил семь подборов и отдал девять результативных передач. Следующий матч американцы проведут со сборной Южного Судана. Он состоится завтра, 31 июля, и начнётся в 22:00 мск.

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