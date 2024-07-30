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Бразилия — Германия, баскетбол, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Бразилия — Германия, баскетбол, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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Сегодня, 30 июля, в рамках Олимпиады в Париже состояится матчи 2-го тура группового этапа баскетбольного турнира.

В группе B пройдёт игра сборных Бразилии и Германии, которая начнётся в 22:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (м) . Группа B. 2-й тур
30 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бразилия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в 1-м туре национальная команда Бразилии уступила хозяевам соревнований французам (66:78), а немецкие баскетболисты были сильнее японцев (97:77).

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Действующими чемпионами Олимпиады является сборная США. На прошлых Играх, проходивших в Токио, американцы победили национальную команду Франции.

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