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Баскетбол 3x3, Олимпиада-2024: расписание матчей 30 июля

Баскетбол 3x3, Олимпиада-2024: расписание матчей 30 июля
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Сегодня, 30 июля, в рамках летних Олимпийских игр в Париже начинаются соревнования в баскетболе 3x3. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. Игры проведут как мужские, так и женские сборные.

Расписание игрового дня в баскетболе 3x3 30 июля

18:30 мск. Женщины. Групповой раунд. Германия — США
19:00 мск. Женщины. Групповой раунд. Австралия — Канада
19:35 мск. Мужчины. Групповой раунд. Латвия — Литва
20:05 мск. Мужчины. Групповой раунд. Китай — Нидерланды
22:00 мск. Женщины. Групповой раунд. Испания — Азербайджан
22:30 мск. Женщины. Групповой раунд. Франция — Китай
23:05 мск. Мужчины. Групповой раунд. Польша — Франция
23:35 мск. Мужчины. Групповой раунд. Сербия — США

Действующим чемпионом Олимпиады у мужчин является сборная Латвии, а у женщин – США.

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