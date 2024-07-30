Баскетбол 3x3, Олимпиада-2024: расписание матчей 30 июля

Сегодня, 30 июля, в рамках летних Олимпийских игр в Париже начинаются соревнования в баскетболе 3x3. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. Игры проведут как мужские, так и женские сборные.
Расписание игрового дня в баскетболе 3x3 30 июля
18:30 мск. Женщины. Групповой раунд. Германия — США
19:00 мск. Женщины. Групповой раунд. Австралия — Канада
19:35 мск. Мужчины. Групповой раунд. Латвия — Литва
20:05 мск. Мужчины. Групповой раунд. Китай — Нидерланды
22:00 мск. Женщины. Групповой раунд. Испания — Азербайджан
22:30 мск. Женщины. Групповой раунд. Франция — Китай
23:05 мск. Мужчины. Групповой раунд. Польша — Франция
23:35 мск. Мужчины. Групповой раунд. Сербия — США
Действующим чемпионом Олимпиады у мужчин является сборная Латвии, а у женщин – США.