Игрок сборной Сербии высказался о Йокиче после проигрыша сборной США на ОИ-2024

Центровой сборной Сербии Филип Петрушев поделился мнением о лидере национальной команды Николе Йокиче.

«Он лучший игрок в мире. На площадке он видит всё. Никола приковывает к себе много внимания соперников. Так что вместе с ним нам становится играть проще», — приводит слова Петрушева Eurohoops.

Напомним, сербы и американцы встречались друг с другом в 1-м туре олимпийского баскетбольного турнира. Команды играют в группе C. Матч завершился победой сборной США со счётом 110:84. Йокич стал самым результативным игроком в составе Сербии. На его счету 20 очков, а также пять подборов и восемь результативных передач. Следующую встречу сербы проведут со сборной Пуэрто-Рико. Она состоится 31 июля и начнётся в 18:15 мск.

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