Экс-игрок WNBA высказалась в адрес Леброна после матча США и Сербии на ОИ в Париже

Бывший игрок женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), ныне телевизионный эксперт Чини Огвумике поделилась мнением о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброне Джеймсе.

«Леброн Джеймс может выбрать быть самым доминирующим игроком. Он может выбрать быть лучшим игроком. Но он предпочитает этого не делать, потому что понимает, что цель заключается в том, чтобы победила команда. Ему же самому не обязательно всегда быть победителем», — сказала Огвумике в эфире NBA Today.

Напомним, в настоящий момент Леброн выступает на Олимпиаде в Париже. В первом матче баскетбольного турнира с национальной командой Сербии Джеймс набрал 21 очко, а также совершил семь подборов и отдал девять результативных передач.

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