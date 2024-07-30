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Владимир Гомельский оценил шансы сборных Испании и Бразилии на ОИ в Париже

Владимир Гомельский оценил шансы сборных Испании и Бразилии на ОИ в Париже
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о шансах национальных команд Испании и Бразилии на Олимпийских играх в Париже.

«Шансы обеих команд я оцениваю выше 50%. Бразилия может оказаться лучшей командой из тех, что займут четвёртые места в группах. А Испания вполне может занять второе место в своей группе», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, в плей-офф Олимпиады выйдут команды, занявшие два первых места в своих группах, а также две лучшие сборные среди тех, кто окажется на третьем месте.

Действующими чемпионами Олимпиады является сборная США. На прошлых Играх, проходивших в Токио, американцы победили национальную команду Франции.

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