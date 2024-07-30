Сборная Греции выигрывает в матче с Испанией после первой четверти на ОИ в Париже

В настоящий момент на Олимпийских играх в Париже проходит матч 2-го тура баскетбольного турнира, в котором встречаются национальные команды Испании и Греции, выступающие в группе A. После первой четверти счёт 22:21 в пользу греческих баскетболистов.

Напомним, в 1-м туре соревнований обе сборные свои матчи проиграли. Греки уступили национальной команде Канады (79:86), а испанцы потерпели поражение в игре с Австралией (80:92).

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Матчи проходят в городе Вильнёв-д'Аск. Действующим чемпионом Олимпиады является сборная США. На прошлых Играх, которые проходили в Токио (Япония), американцы победили национальную команду Франции.

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