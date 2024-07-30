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Перкинс отреагировал на решение Керра не выпускать Тейтума в матче США с Сербией на ОИ

Перкинс отреагировал на решение Керра не выпускать Тейтума в матче США с Сербией на ОИ
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс поделился мнением о решении главного тренера сборной США Стива Керра оставить лёгкого форварда Джейсона Тейтума на скамейке запасных во время матча с Сербией на Олимпиаде в Париже.

«Такой парень, как Джейсон Тейтум, не привязан к одной позиции. Джейсон Тейтум — универсальный игрок. Это означает, что, если нужно, чтобы он был разыгрывающим, он будет разыгрывающим.

Если нужно, чтобы он играл на второй позиции, он может играть на второй позиции. Он может играть как винг. Универсальный набор навыков на обеих сторонах площадки. Мы живём в мире соцсетей. От этого никуда не деться. Так нельзя», — сказал Перкинс в эфире First Take.

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