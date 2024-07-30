Сборная Испании сделала рывок в игре с Грецией и ведёт «+14» после второй четверти на ОИ

В настоящий момент на Олимпийских играх в Париже проходит матч 2-го тура баскетбольного турнира, в рамках которого встречаются сборные Испании и Греции. Национальные команды выступают в группе A. После двух десятиминуток счёт 49:35 в пользу испанских баскетболистов. Примечательно, что после первой четверти впереди были греки (22:21).

Напомним, в 1-м туре соревнований обе сборные свои матчи проиграли. Греки уступили национальной команде Канады (79:86), а испанцы потерпели поражение в игре с Австралией (80:92).

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Действующим чемпионом Олимпиады является сборная США. На прошлых Играх в Токио (Япония) американцы в финале оказались сильнее национальной команды Франции.

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