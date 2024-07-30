БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сборная Испании сделала рывок в игре с Грецией и ведёт «+14» после второй четверти на ОИ

Сборная Испании сделала рывок в игре с Грецией и ведёт «+14» после второй четверти на ОИ
Аудио-версия:
Комментарии

В настоящий момент на Олимпийских играх в Париже проходит матч 2-го тура баскетбольного турнира, в рамках которого встречаются сборные Испании и Греции. Национальные команды выступают в группе A. После двух десятиминуток счёт 49:35 в пользу испанских баскетболистов. Примечательно, что после первой четверти впереди были греки (22:21).

Олимпийские игры (м) . Группа A. 2-й тур
30 июля 2024, вторник. 12:00 МСК
Испания
Окончен
84 : 77
Греция
Испания: Браун, Прадилья, Фернандес, Лопес-Аростеги, Альдама, Брисуэла, Диас, Эрнангомес, Эрнангомес, Гаруба, Абринес, Льюль
Греция: Уолкап, Ларенцакис, Мораитис, Toliopoulos, Калатес, Калаицакис, Папаяннис, Charalampopoulos, Папаниколау, Хугкас, Адетокунбо, Митоглу

Напомним, в 1-м туре соревнований обе сборные свои матчи проиграли. Греки уступили национальной команде Канады (79:86), а испанцы потерпели поражение в игре с Австралией (80:92).

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Действующим чемпионом Олимпиады является сборная США. На прошлых Играх в Токио (Япония) американцы в финале оказались сильнее национальной команды Франции.

Следить за матчем:
Яннис старался, но не смог. Греки на грани вылета, а испанцы стремятся в плей-офф. LIVE
Live
Яннис старался, но не смог. Греки на грани вылета, а испанцы стремятся в плей-офф. LIVE

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android