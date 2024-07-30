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Сборная Греции сократила оставание от Испании после третьей четверти на Олимпиаде в Париже

Сборная Греции сократила оставание от Испании после третьей четверти на Олимпиаде в Париже
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В настоящий момент на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже проходит матч 2-го тура баскетбольного турнира, в рамках которого встречу проводят сборные Испании и Греции.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 2-й тур
30 июля 2024, вторник. 12:00 МСК
Испания
Окончен
84 : 77
Греция
Испания: Браун, Прадилья, Фернандес, Лопес-Аростеги, Альдама, Брисуэла, Диас, Эрнангомес, Эрнангомес, Гаруба, Абринес, Льюль
Греция: Уолкап, Ларенцакис, Мораитис, Toliopoulos, Калатес, Калаицакис, Папаяннис, Charalampopoulos, Папаниколау, Хугкас, Адетокунбо, Митоглу

Национальные команды выступают в группе A. После трёх четвертей счёт 62:56 в пользу сборной Греции. Отметим, что после первой половины преимущество испанцев было комфортнее (49:35).

Также в группе A выступают сборные Канады и Австралии. Их матч состоится также сегодня, 30 июля, и начнётся в 14:30 по московскому времени.

Напомним, баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Действующим чемпионом Олимпиады является сборная США. На прошлых Играх в Токио (Япония) американцы в финале оказались сильнее национальной команды Франции.

Следить за матчем:
Яннис старался, но не смог. Греки на грани вылета, а испанцы стремятся в плей-офф. LIVE
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Яннис старался, но не смог. Греки на грани вылета, а испанцы стремятся в плей-офф. LIVE
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Новости. Баскетбол
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