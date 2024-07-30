Сборная Греции сократила оставание от Испании после третьей четверти на Олимпиаде в Париже

В настоящий момент на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже проходит матч 2-го тура баскетбольного турнира, в рамках которого встречу проводят сборные Испании и Греции.

Национальные команды выступают в группе A. После трёх четвертей счёт 62:56 в пользу сборной Греции. Отметим, что после первой половины преимущество испанцев было комфортнее (49:35).

Также в группе A выступают сборные Канады и Австралии. Их матч состоится также сегодня, 30 июля, и начнётся в 14:30 по московскому времени.

Напомним, баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Действующим чемпионом Олимпиады является сборная США. На прошлых Играх в Токио (Япония) американцы в финале оказались сильнее национальной команды Франции.