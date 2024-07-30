Сборная Испании вырвала победу в матче с Грецией на Олимпиаде в Париже

Сборная Испании одержала победу в матче 2-го тура баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже с национальной командой Испании. Команды выступают в группе A. Испанцы победили со счётом 84:77 (21:22, 28:13, 13:21, 22:21). Результат определился в самой концовке, удачливее в которой были испанские баскетболисты.

Самым результативным в составе победителей был лёгкий форвард Санти Альдама. На его счету 19 очков, а также 12 подборов и две передачи. У греков лучшую результативность показал Яннис Адетокунбо. В его активе 27 очков, 11 подборов и три передачи.

Напомним, в 1-м туре соревнований и испанцы, и греки потерпели поражения. Греция проиграла национальной команде Канады (79:86), а испанцы уступили в игре с Австралией (80:92).

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Действующим чемпионом является сборная США. На прошлых Играх, которые проходили в Токио (Япония), американцы в финале победили национальную команду Франции.