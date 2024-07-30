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Сборная Испании вырвала победу в матче с Грецией на Олимпиаде в Париже

Сборная Испании вырвала победу в матче с Грецией на Олимпиаде в Париже
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Сборная Испании одержала победу в матче 2-го тура баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже с национальной командой Испании. Команды выступают в группе A. Испанцы победили со счётом 84:77 (21:22, 28:13, 13:21, 22:21). Результат определился в самой концовке, удачливее в которой были испанские баскетболисты.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 2-й тур
30 июля 2024, вторник. 12:00 МСК
Испания
Окончен
84 : 77
Греция
Испания: Браун, Прадилья, Фернандес, Лопес-Аростеги, Альдама, Брисуэла, Диас, Эрнангомес, Эрнангомес, Гаруба, Абринес, Льюль
Греция: Уолкап, Ларенцакис, Мораитис, Toliopoulos, Калатес, Калаицакис, Папаяннис, Charalampopoulos, Папаниколау, Хугкас, Адетокунбо, Митоглу

Самым результативным в составе победителей был лёгкий форвард Санти Альдама. На его счету 19 очков, а также 12 подборов и две передачи. У греков лучшую результативность показал Яннис Адетокунбо. В его активе 27 очков, 11 подборов и три передачи.

Напомним, в 1-м туре соревнований и испанцы, и греки потерпели поражения. Греция проиграла национальной команде Канады (79:86), а испанцы уступили в игре с Австралией (80:92).

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Действующим чемпионом является сборная США. На прошлых Играх, которые проходили в Токио (Япония), американцы в финале победили национальную команду Франции.

Следить за матчами:
Яннис старался, но не смог. Греки на грани вылета, а испанцы стремятся в плей-офф. LIVE
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Яннис старался, но не смог. Греки на грани вылета, а испанцы стремятся в плей-офф. LIVE
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Новости. Баскетбол
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