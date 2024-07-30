Руди Фернандес получил травму в матче с Грецией на Олимпиаде, ветерана провожали овациями

39-летний атакующий защитник сборной Испании Руди Фернандес получил травму во время матча с национальной командой Греции. Испанский ветеран столкнулся с товарищем по команде Хуачно Эрнангомесом, после чего с помощью медицинской бригады под овации болельщиков, выражавших ему поддержку, отправился в подтрибунное помещение.

Фото: Скриншот трансляции

В матче с греками он успел набрать 10 очков, а также сделал один подбор и отдал одну результативную передачу. На площадке он провёл почти 19 минут. Испанцы победили со счётом 84:77. Самым результативным в составе победителей был лёгкий форвард Санти Альдама. На его счету 19 очков, а также 12 подборов и две передачи.

Ранее Фернандес говорил, что завершит карьеру после окончания Олимпийских игр в Париже.

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