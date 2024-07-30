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Руди Фернандес получил травму в матче с Грецией на Олимпиаде, ветерана провожали овациями

Руди Фернандес получил травму в матче с Грецией на Олимпиаде, ветерана провожали овациями
Аудио-версия:
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39-летний атакующий защитник сборной Испании Руди Фернандес получил травму во время матча с национальной командой Греции. Испанский ветеран столкнулся с товарищем по команде Хуачно Эрнангомесом, после чего с помощью медицинской бригады под овации болельщиков, выражавших ему поддержку, отправился в подтрибунное помещение.

Фото: Скриншот трансляции

В матче с греками он успел набрать 10 очков, а также сделал один подбор и отдал одну результативную передачу. На площадке он провёл почти 19 минут. Испанцы победили со счётом 84:77. Самым результативным в составе победителей был лёгкий форвард Санти Альдама. На его счету 19 очков, а также 12 подборов и две передачи.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 2-й тур
30 июля 2024, вторник. 12:00 МСК
Испания
Окончен
84 : 77
Греция
Испания: Альдама - 19, Льюль - 13, Эрнангомес - 11, Фернандес - 10, Абринес - 8, Браун - 7, Прадилья - 7, Брисуэла - 3, Диас - 3, Эрнангомес - 3, Лопес-Аростеги, Гаруба
Греция: Адетокунбо - 27, Толиопулос - 14, Папаниколау - 9, Калатес - 8, Уолкап - 5, Ларенцакис - 5, Папаяннис - 5, Митоглу - 4, Мораитис, Калаицакис, Харалампопулос, Хугкас

Ранее Фернандес говорил, что завершит карьеру после окончания Олимпийских игр в Париже.

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