Назван новый клуб покинувшего «Локомотив-Кубань» Мориса Ндура

31-летний сенегальский форвард Морис Ндур стал игроком «Брешии». Об этом информирует пресс-служба итальянского клуба.

Минувший сезон Ндур начинал в иерусалимском клубе «Хапоэль», а в феврале присоединился к краснодарскому «Локомотиву-Кубань». В Единой лиге ВТБ сенегальский форвард принял участие в 22 матчах, в которых в среднем набирал 8,1 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал одну результативную передачу. В конце мая легионер выбыл из-за травмы до конца сезона.

Российскую команду Морис покинул по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» заключил контракт с экс-защитником тель-авивского «Маккаби» Антониусом Кливлендом.

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