Сборная Канады победила Австралию на Олимпийских играх в Париже

Сборная Канады одержала победу со счётом 93:83 (26:28, 19:21, 27:21, 21:13) в игре 2-го тура баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже с национальной командой Австралии. Команды выступают в группе A.

Самым результативным в составе канадской сборной был защитник Ар Джей Барретт. В его активе 24 очка, семь подборов и пять передач. В составе австралийцев лучшую результативность продемонстрировал Джош Гидди. На его счету 19 очков, семь подборов и шесть передач.

Ранее матч проводили другие две сборные, выступающие в группе A, Греция и Испания. Победу со счётом 84:77 одержали испанцы.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Действующим чемпионом является сборная США. На прошлых Играх, которые состоялись в Токио (Япония), американцы в финале победили национальную команду Франции.