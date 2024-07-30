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Канада — Австралия — результат матча 30 июля 2024 года, счёт 93:83, баскетбол, Олимпиада-2024 в Париже

Сборная Канады победила Австралию на Олимпийских играх в Париже
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Сборная Канады одержала победу со счётом 93:83 (26:28, 19:21, 27:21, 21:13) в игре 2-го тура баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже с национальной командой Австралии. Команды выступают в группе A.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 14:30 МСК
Канада
Окончен
93 : 83
Австралия
Канада: Дорт, Александер-Уолкер, Гилджес-Александер, Эджим, Маррей, Пауэлл, Лайлз, Барретт, Олиник, Нембард, Брукс, Берч
Австралия: Дэниэлс, Гидди, Миллз, Грин, Инглс, Деллаведова, Экзам, Ландейл, Kay, McVeigh, Magnay, Рит

Самым результативным в составе канадской сборной был защитник Ар Джей Барретт. В его активе 24 очка, семь подборов и пять передач. В составе австралийцев лучшую результативность продемонстрировал Джош Гидди. На его счету 19 очков, семь подборов и шесть передач.

Ранее матч проводили другие две сборные, выступающие в группе A, Греция и Испания. Победу со счётом 84:77 одержали испанцы.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Действующим чемпионом является сборная США. На прошлых Играх, которые состоялись в Токио (Япония), американцы в финале победили национальную команду Франции.

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