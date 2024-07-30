Названы расклады, при которых дважды проигравшая Греция сохранит шансы на плей-офф ОИ

Сборная Греции должна обязательно победить национальную команду Австралии с разницей минимум в три очка, чтобы рассчитывать на попадание в плей-офф олимпийского баскетбольного турнира в Париже.

Напомним, греки проиграли первые два матча на Олимпиаде. Сперва они уступили канадцам (79:86), а потом – испанцам (77:84). В плей-офф выйдут команды, занявшие два первых места в своих группах, а также две лучшие сборные среди тех, кто окажется на третьем месте.

Если Греция выиграет заключительный матч группового этапа с австралийцами с разницей всего в два очка (а Испания проиграет Канаде), то она всё равно вылетит с турнира, заняв четвёртое место из-за худшей разницы мячей в противостоянии с испанцами. Однако если греки сумеют победить с разницей в три-девять очков (а испанцы проиграют), то займут третье место, которое им позволит рассчитывать на проход в следующую стадию. Для этого им будет нужно дождаться окончания всех игр группового этапа, после чего будет ясно, у какой сборной окажется лучшая разница в забитых и пропущенных мячах.

При этом победа с разницей в +10 очков над Австралией и поражение Испании от Канады обеспечат Греции второе место.