Стефен Карри назвал главную проблему, с которой столкнулся, играя за сборную США

36-летний разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и член сборной США Стефен Карри назвал самую большую проблему, с которой столкнулся, выступая в составе национальной команды США на летних Олимпийских играх в Париже.

«Лично мне это [игра на Олимпиаде] напоминает выступление в плей-офф. Здесь другие размеры площадки и более короткие временны́е рамки — 40-48 минут. Физический стиль игры также отличается. Но самая большая проблема в том, что нам приходится на лету объединять все наши навыки.

К примеру, если бы у нас был год на то, чтобы играть вместе и налаживать отношения друг с другом, то сейчас нам бы не пришлось так часто говорить о корректировках в составе команды», — приводит слова Карри портал Hoopshype.

Напомним, следующий матч мужской сборной США состоится 31 июля. Она будет играть с национальной командой Южного Судана.