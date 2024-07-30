Сборная Канады обеспечила себе выход в 1/4 финала Олимпийских игр — 2024

Сегодня, 30 июля, сборная Канады по баскетболу в рамках 2-го тура группового этапа Олимпийских игр обыграла национальную команду Австралии со счётом 93:83. Эта победа стала второй для канадцев, что гарантировало им выход в 1/4 финала Олимпиады.
Наиболее результативным в составе канадской сборной был защитник Ар Джей Барретт. В его активе 24 очка, семь подборов и пять передач. В 1-м туре сборная Канады обыграла Грецию со счётом 86:79.
В составе канадской сборной результативными показателями отметились сразу два игрока из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — Ар Джей Барретт, набравший 23 очка, и Шей Гилджес-Александер, на счету которого 21 очко.
Гилджес-Александер реализовал два трёхочковых броска при трёх попытках. Свой последний матч в группе Канада проведёт со сборной Испании.
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