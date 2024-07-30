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Сборная Канады обеспечила себе выход в 1/4 финала Олимпийских игр — 2024

Сборная Канады обеспечила себе выход в 1/4 финала Олимпийских игр — 2024
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Сегодня, 30 июля, сборная Канады по баскетболу в рамках 2-го тура группового этапа Олимпийских игр обыграла национальную команду Австралии со счётом 93:83. Эта победа стала второй для канадцев, что гарантировало им выход в 1/4 финала Олимпиады.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 14:30 МСК
Канада
Окончен
93 : 83
Австралия
Канада: Дорт, Александер-Уолкер, Гилджес-Александер, Эджим, Маррей, Пауэлл, Лайлз, Барретт, Олиник, Нембард, Брукс, Берч
Австралия: Дэниэлс, Гидди, Миллз, Грин, Инглс, Деллаведова, Экзам, Ландейл, Kay, McVeigh, Magnay, Рит

Наиболее результативным в составе канадской сборной был защитник Ар Джей Барретт. В его активе 24 очка, семь подборов и пять передач. В 1-м туре сборная Канады обыграла Грецию со счётом 86:79.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Греция
Окончен
79 : 86
Канада
Греция: Уолкап, Ларенцакис, Мораитис, Толиопулос, Калатес, Калаицакис, Папаяннис, Харалампопулос, Папаниколау, Хугкас, Адетокунбо, Митоглу
Канада: Дорт, Александер-Уолкер, Гилджес-Александер, Эджим, Маррей, Пауэлл, Лайлз, Барретт, Олиник, Нембард, Брукс, Берч

В составе канадской сборной результативными показателями отметились сразу два игрока из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — Ар Джей Барретт, набравший 23 очка, и Шей Гилджес-Александер, на счету которого 21 очко.

Гилджес-Александер реализовал два трёхочковых броска при трёх попытках. Свой последний матч в группе Канада проведёт со сборной Испании.

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