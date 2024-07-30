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Фернандес — второй по перехватам и пятый по победам за всю историю ОИ

Фернандес — второй по перехватам и пятый по победам за всю историю ОИ
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39-летний испанский баскетболист Руди Фернандес, проводящий свою шестую Олимпиаду, после победы над Грецией во 2-м туре группового этапа Олимпийских игр — 2024 поднялся в списках игроков топ-10 по перехватам и победам за всю историю Игр.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 2-й тур
30 июля 2024, вторник. 12:00 МСК
Испания
Окончен
84 : 77
Греция
Испания: Альдама - 19, Льюль - 13, Эрнангомес - 11, Фернандес - 10, Абринес - 8, Браун - 7, Прадилья - 7, Брисуэла - 3, Диас - 3, Эрнангомес - 3, Лопес-Аростеги, Гаруба
Греция: Адетокунбо - 27, Толиопулос - 14, Папаниколау - 9, Калатес - 8, Уолкап - 5, Ларенцакис - 5, Папаяннис - 5, Митоглу - 4, Мораитис, Калаицакис, Харалампопулос, Хугкас

В матче с греками испанский ветеран набрал 10 очков, реализовав три трёхочковых броска. Также на счету Фернандеса одна передача, один подбор и перехват. Таким образом, на счету Руди Фернандеса за всю историю Олимпийских игр 38 перехватов, что позволило сравняться ему со звездой НБА Крисом Полом и разделить вторую строчку. На первом месте располагается легенда российского баскетбола Андрей Кириленко, на счету которого 43 перехвата.

Победа над сборной Греции стала 23-й на Олимпийских играх. В рейтинге Руди занимает теперь разделяет пятое место со звездой НБА Дэвидом Робинсоном.

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