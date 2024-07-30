Фернандес — второй по перехватам и пятый по победам за всю историю ОИ

39-летний испанский баскетболист Руди Фернандес, проводящий свою шестую Олимпиаду, после победы над Грецией во 2-м туре группового этапа Олимпийских игр — 2024 поднялся в списках игроков топ-10 по перехватам и победам за всю историю Игр.

В матче с греками испанский ветеран набрал 10 очков, реализовав три трёхочковых броска. Также на счету Фернандеса одна передача, один подбор и перехват. Таким образом, на счету Руди Фернандеса за всю историю Олимпийских игр 38 перехватов, что позволило сравняться ему со звездой НБА Крисом Полом и разделить вторую строчку. На первом месте располагается легенда российского баскетбола Андрей Кириленко, на счету которого 43 перехвата.

Победа над сборной Греции стала 23-й на Олимпийских играх. В рейтинге Руди занимает теперь разделяет пятое место со звездой НБА Дэвидом Робинсоном.