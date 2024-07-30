Патрик Миллз вошёл в топ-5 игроков с наибольшим количеством очков, набранных на Олимпиаде

Член национальной команды Австралии по баскетболу, играющий на позиции атакующего защитника, Патрик Миллз вошёл в топ-5 игроков с наибольшим количеством очков, набранных в рамках Олимпийских игр.

По итогу игр со сборными Испании и Канады на Олимпиаде в Париже Миллз суммарно записал на свой счёт 28 очков. Таким образом, Патрик опередил по общему количеству очков, набранных в рамках Олимпийских игр, аргентинца Ману Джинобили и занял пятую позицию с общим результатом в 528 очков.

Топ-5 игроков с наибольшим количеством очков, набранных на Олимпийских играх.

1. Оскар Шмидт (сборная Бразилии) — 1093 очка.

2. Эндрю Гейз (сборная Австралии) — 789 очков.

3. Пау Газоль (сборная Испании) — 649 очков.

4. Луис Скола (сборная Аргентины) — 591 очко.

5. Патрик Миллз (сборная Австралии) — 528 очков.