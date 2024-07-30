Виктор Вембаньяма рассказал, что Леброн Джеймс сам придумал прозвище Инопланетянин

20-летний французский баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», Виктор Вембаньяма высказался о своём прозвище Инопланетянин и о влиянии Леброна Джеймса на его появление.

«Именно в 2022 году, как я помню, прозвище Инопланетянин стало по-настоящему популярно. Это благодаря ему [Леброну Джеймсу]. И мы с ним это заранее не обсуждали… Но в любом случае я был рад стать Инопланетянином, потому что от прозвища, когда оно есть, сложно избавиться, поэтому оно должно быть интересным», — приводит слова Вембаньямы издание The Sports Rush.

Напомним, Виктор Вембаньяма и сборная Франции принимают участие в Олимпийских играх — 2024. В 1-м туре группового этапа французы обыграли сборную Бразилии.