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Виктор Вембаньяма рассказал, что Леброн Джеймс сам придумал прозвище Инопланетянин

Виктор Вембаньяма рассказал, что Леброн Джеймс сам придумал прозвище Инопланетянин
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20-летний французский баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», Виктор Вембаньяма высказался о своём прозвище Инопланетянин и о влиянии Леброна Джеймса на его появление.

«Именно в 2022 году, как я помню, прозвище Инопланетянин стало по-настоящему популярно. Это благодаря ему [Леброну Джеймсу]. И мы с ним это заранее не обсуждали… Но в любом случае я был рад стать Инопланетянином, потому что от прозвища, когда оно есть, сложно избавиться, поэтому оно должно быть интересным», — приводит слова Вембаньямы издание The Sports Rush.

Напомним, Виктор Вембаньяма и сборная Франции принимают участие в Олимпийских играх — 2024. В 1-м туре группового этапа французы обыграли сборную Бразилии.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 18:15 МСК
Франция
Окончен
78 : 66
Бразилия
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
Бразилия: душ Сантуш, Felicio, Louzada, Бените, Уэртас, Сантос, Meindl, Нето, De Paula, Перейра, Кабокло, Dias
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