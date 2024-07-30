Бронни Джеймс объяснил, почему выбрал девятый номер для игры за «Лейкерс»

Атакующий защитник и новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс объяснил, почему выбрал девятый номер для игры за «озёрников».

«Девятый номер пришёлся мне по душе, поскольку цифра девять трижды вытатуирована на моём теле. По словам Juice World (известного американского рэпера, который скончался в 2019 году. — Прим. «Чемпионата»), 999 превращает весь негатив в позитив», — приводит слова Бронни портал Bleacher Report.

Бронни — сын лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса. Он был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года.

Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын. В конце июля прошлого года Джеймс-младший пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.