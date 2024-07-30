БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок сборной Франции реализовал трёхочковый с фолом, который перевёл матч в овертайм

Игрок сборной Франции реализовал трёхочковый с фолом, который перевёл матч в овертайм
Аудио-версия:
Комментарии

На данный момент проходит матч в рамках 2-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу, в котором между собой играют сборная Франции и сборная Японии. На момент написания новости счёт на табло — 94:90 в пользу французской команды.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:15 МСК
Япония
Окончен
90 : 94
ОТ
Франция
Япония: Тогаси, Jacobs, Kawamura, Hiejima, Toews, Хатимура, Ватанабэ, Baba, Hawkinson, Tominaga, Watanabe, Yoshii
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали

Примечательно, что за 16 секунд до конца основного времени встречи французы при счёте 80:84 в пользу Японии разыгрывали мяч в зоне соперника. По итогам атаки французский защитник Маттье Стразель реализовал трёхочковый бросок с нарушением на себе правил.

Трёхочковый бросок Маттье Стразеля

Трёхочковый бросок Маттье Стразеля

Фото: Кадры из трансляции

Более того, Стразель успешно исполнил штрафной бросок, сравняв таким образом счёт встречи — 84:84. Отметим, что в ответном владении японская сборная не смогла реализовать попытку из-за дуги, а сама игра была переведена в дополнительное время.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android