Игрок сборной Франции реализовал трёхочковый с фолом, который перевёл матч в овертайм

На данный момент проходит матч в рамках 2-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу, в котором между собой играют сборная Франции и сборная Японии. На момент написания новости счёт на табло — 94:90 в пользу французской команды.

Примечательно, что за 16 секунд до конца основного времени встречи французы при счёте 80:84 в пользу Японии разыгрывали мяч в зоне соперника. По итогам атаки французский защитник Маттье Стразель реализовал трёхочковый бросок с нарушением на себе правил.

Трёхочковый бросок Маттье Стразеля Фото: Кадры из трансляции

Более того, Стразель успешно исполнил штрафной бросок, сравняв таким образом счёт встречи — 84:84. Отметим, что в ответном владении японская сборная не смогла реализовать попытку из-за дуги, а сама игра была переведена в дополнительное время.