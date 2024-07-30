18 очков Вембаньямы помогли сборной Франции победить команду Японии в рамках ОИ-2024

Сегодня, 30 июля, состоялась игра между национальными командами Франции и Японии. Победу в овертайме со счётом 94:90 (32:25, 17:19, 20:20, 15:20, 10:6) одержали французские баскетболисты. Эта игра по баскетболу среди мужчин стала первой на текущих Олимпийских играх, которая дошла до овертайма.

Самым результативным игроком французской сборной стал лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма. В ходе игры Виктору удалось набрать 18 очков, сделать 11 подборов, отдать шесть передач, а также совершить два перехвата и два блок-шота. На площадке Вембаньяма провёл ровно 31 минуту.

Наиболее результативным игроков японской национальной команды стал Юки Кавамура. За время встречи Юки набрал 29 очков, сделал семь подборов, отдал шесть передач, а также совершил один перехват. На площадке Кавамура провёл 33 минуты и 16 секунд.