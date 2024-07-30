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18 очков Вембаньямы помогли сборной Франции победить команду Японии в рамках ОИ-2024

18 очков Вембаньямы помогли сборной Франции победить команду Японии в рамках ОИ-2024
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Сегодня, 30 июля, состоялась игра между национальными командами Франции и Японии. Победу в овертайме со счётом 94:90 (32:25, 17:19, 20:20, 15:20, 10:6) одержали французские баскетболисты. Эта игра по баскетболу среди мужчин стала первой на текущих Олимпийских играх, которая дошла до овертайма.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:15 МСК
Япония
Окончен
90 : 94
ОТ
Франция
Япония: Тогаси, Jacobs, Kawamura, Hiejima, Toews, Хатимура, Ватанабэ, Baba, Hawkinson, Tominaga, Watanabe, Yoshii
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали

Самым результативным игроком французской сборной стал лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма. В ходе игры Виктору удалось набрать 18 очков, сделать 11 подборов, отдать шесть передач, а также совершить два перехвата и два блок-шота. На площадке Вембаньяма провёл ровно 31 минуту.

Наиболее результативным игроков японской национальной команды стал Юки Кавамура. За время встречи Юки набрал 29 очков, сделал семь подборов, отдал шесть передач, а также совершил один перехват. На площадке Кавамура провёл 33 минуты и 16 секунд.

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