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Ник Калатес попал в больницу после матча с Испанией на Олимпийских играх

Ник Калатес попал в больницу после матча с Испанией на Олимпийских играх
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35-летний греческий и американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника, Ник Калатес после игры 2-го тура группового этапа Олимпийских игр между сборными Греции и Испании попал в больницу из-за травмы рёбер.

«Ник Калатес был доставлен в больницу после игры со сборной Испании из-за резкой боли в правом боку, вызванной ударом локтя, полученным во время матча. Первоначальные рентгеновские снимки и УЗИ не выявили переломов, но выявили некоторые повреждения мягких тканей и вокруг нижних ребер. Калатес сейчас принимает обезболивающие и находится под медицинским наблюдением», — говорится в пресс-релизе Федерации баскетбола Греции.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 2-й тур
30 июля 2024, вторник. 12:00 МСК
Испания
Окончен
84 : 77
Греция
Испания: Альдама - 19, Льюль - 13, Эрнангомес - 11, Фернандес - 10, Абринес - 8, Браун - 7, Прадилья - 7, Брисуэла - 3, Диас - 3, Эрнангомес - 3, Лопес-Аростеги, Гаруба
Греция: Адетокунбо - 27, Толиопулос - 14, Папаниколау - 9, Калатес - 8, Уолкап - 5, Ларенцакис - 5, Папаяннис - 5, Митоглу - 4, Мораитис, Калаицакис, Харалампопулос, Хугкас

У греков лучшую результативность показал Яннис Адетокунбо. В его активе 27 очков, 11 подборов и три передачи.

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