Ник Калатес попал в больницу после матча с Испанией на Олимпийских играх

35-летний греческий и американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника, Ник Калатес после игры 2-го тура группового этапа Олимпийских игр между сборными Греции и Испании попал в больницу из-за травмы рёбер.

«Ник Калатес был доставлен в больницу после игры со сборной Испании из-за резкой боли в правом боку, вызванной ударом локтя, полученным во время матча. Первоначальные рентгеновские снимки и УЗИ не выявили переломов, но выявили некоторые повреждения мягких тканей и вокруг нижних ребер. Калатес сейчас принимает обезболивающие и находится под медицинским наблюдением», — говорится в пресс-релизе Федерации баскетбола Греции.

У греков лучшую результативность показал Яннис Адетокунбо. В его активе 27 очков, 11 подборов и три передачи.