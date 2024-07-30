Япония была близка к повторению достижения 16-летней давности для азиатских сборных на ОИ

В сегодняшнем матче со сборной Франции в рамках 2-го тура группового этапа соревнований по баскетболу на Олимпиаде-2024 сборная Японии была близка к повторению достижения 16-летней давности для азиатских сборных на ОИ.

Последний раз азиатская сборная побеждала на Играх в 2008 году. Женская сборная Южной Кореи одержала две победы на Олимпийских играх — 2008. Сегодняшняя встреча между сборными Японии и Франции завершилась в овертайме.

Наиболее результативным игроков японской национальной команды стал Юки Кавамура. За время встречи Юки набрал 29 очков, сделал семь подборов, отдал шесть передач, а также совершил один перехват. На площадке Кавамура провёл 33 минуты и 16 секунд.

В 3-м туре Олимпийских игр сборная Японии встретится с национальной командой Бразилии. В случае поражения бразильцев во 2-м туре в матче с Германией Япония и Бразилия будут выяснять, кто займёт третье место в группе.

Напомним, две из трёх сборных, занявших третьи места в группах, выйдут в стадию плей-офф Олимпиады.