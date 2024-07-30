Стив Керр назвал самого талантливого баскетболиста, которого когда-либо видел

58-летний главный тренер национальной команды США Стив Керр высоко оценил выступление члена американской сборной и лидера «Финикс Санз» Кевина Дюранта в матче с Сербией.

«Это было невероятно, но неудивительно, если учитывать то, что делал Кевин в прошлом. Дюрант самый талантливый баскетболист, которого мне приходилось когда-либо видеть. Игра даётся Кевину легко, и такой длительный перерыв, похоже, никак не сказывается на нём. Он был великолепен, это очевидно. Как только он вышел на площадку, ход игры сразу изменился», — приводит слова Стива Керра портал Fadeaway World.

Напомним, встреча между национальными командами США и Сербии состоялась 28 июля. Победу в игре одержала американская сборная со счётом 110:84.

Ранее Кендрик Перкинс отреагировал на решение Керра не выпускать Тейтума в матче США с Сербией на ОИ.