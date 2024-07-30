Пол Пирс сравнил «Дрим-тим» 1992 года и нынешний состав сборной США на ОИ

46-летний американский бывший профессиональный баскетболист, чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» в 2008 году, Пол Пирс сравнил состав сборной США из 1992 года и нынешний 2024 года, выступающий на Олимпиаде.

«Олимпийская сборная 2024 года будет доминировать над командой 1992 года… Кто будет защищать Леброна? Стиль игры был бы слишком сложным для «Дрим-тим» 1992-го… Кто будет защищать Стефа Карри? Джон Стоктон?» — заявил Пирс в эфире Undisputed.

В 1-м туре группового этапа Олимпийских игр — 2024 сборная США обыграла команду Сербии.

Наиболее результативным игроком американской сборной стал Кевин Дюрант. В ходе игры он набрал 23 очка и сделал два подбора. Самым результативным игроком национальной команды Сербии стал Никола Йокич. За время встречи он набрал 20 очков, сделал пять подборов, а также восемь передач.