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Пол Пирс сравнил «Дрим-тим» 1992 года и нынешний состав сборной США на ОИ

Пол Пирс сравнил «Дрим-тим» 1992 года и нынешний состав сборной США на ОИ
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46-летний американский бывший профессиональный баскетболист, чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» в 2008 году, Пол Пирс сравнил состав сборной США из 1992 года и нынешний 2024 года, выступающий на Олимпиаде.

«Олимпийская сборная 2024 года будет доминировать над командой 1992 года… Кто будет защищать Леброна? Стиль игры был бы слишком сложным для «Дрим-тим» 1992-го… Кто будет защищать Стефа Карри? Джон Стоктон?» — заявил Пирс в эфире Undisputed.

В 1-м туре группового этапа Олимпийских игр — 2024 сборная США обыграла команду Сербии.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Сербия
Окончен
84 : 110
США
Сербия: Йокич - 20, Богданович - 14, Добрич - 13, Мицич - 11, Аврамович - 10, Маринкович - 6, Йович - 5, Петрушев - 4, Милутинов - 1, Plavsic, Гудурич, Давидовац
США: Дюрант - 23, Джеймс - 21, Холидэй - 15, Букер - 12, Карри - 11, Эдвардс - 11, Дэвис - 7, Эмбиид - 4, Адебайо - 4, Уайт - 2, Халибёртон, Тейтум

Наиболее результативным игроком американской сборной стал Кевин Дюрант. В ходе игры он набрал 23 очка и сделал два подбора. Самым результативным игроком национальной команды Сербии стал Никола Йокич. За время встречи он набрал 20 очков, сделал пять подборов, а также восемь передач.

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