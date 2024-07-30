Во время матча Олимпиады встретились самый высокий и самый низкий баскетболисты

Во время сегодняшней игры, которая состоялась в рамках Олимпиады в Париже, между мужскими сборными по баскетболу Франции и Японии на площадке встретились самый высокий — Виктор Вембаньяма — и самый низкий — Юки Тогаси — баскетболисты текущих Игр.

Согласно официальным данным ФИБА, рост французского бигмена Виктора Вембаньямы составляет 222 см, а его соперника по площадке японского разыгрывающего Юки Тогаси — 167 см. Разница в их росте составляет 55 см.

Фото: FIBA

Фото: Скриншот из официальной трансляции матча

Напомним, победу в этой игре одержали французские баскетболисты в овертайме со счётом 94:90 (32:25, 17:19, 20:20, 15:20, 10:6). Этот матч по баскетболу среди мужчин стал первым на текущих Олимпийских играх, который дошёл до овертайма.

Самым результативным игроком французской сборной стал лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма. В ходе игры Виктору удалось набрать 18 очков, сделать 11 подборов, отдать шесть передач, а также совершить два перехвата и два блок-шота. На площадке Вембаньяма провёл ровно 31 минуту.