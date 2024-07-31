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Батюм — о победе над Японией: за это мы и любим Олимпийские игры

Батюм — о победе над Японией: за это мы и любим Олимпийские игры
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35-летний французский баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Лос-Анджелес Клипперс», Николя Батюм высказался о победе сборной Франции во 2-м туре группового этапа Олимпиады над Японией.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:15 МСК
Япония
Окончен
90 : 94
ОТ
Франция
Япония: Тогаси, Jacobs, Kawamura, Hiejima, Toews, Хатимура, Ватанабэ, Baba, Hawkinson, Tominaga, Watanabe, Yoshii
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали

«Это тот тип игры, на котором будут учиться молодые игроки, особенно Виктор [Вембаньяма]. Не думаю, что он прошёл через подобное за свою карьеру. Я имею в виду, мы знаем, что Виктор потрясающий, у него великое будущее, но такие игры понадобятся ему для роста. На нашей стороне было 20 000 человек на арене. Они не сдаются легко.

Знаете, фанаты могли бы легко сдаться, но не сделали этого. Это была большая игра. Как поклонник баскетбола вы хотите такую ​​игру – сумасшедшие броски в конце, овертайм, сильная защита. Я думаю, что публика сегодня получила удовольствие. За это мы и любим Олимпийские игры.

Это были две хорошие команды. Япония сыграла потрясающе. Как я уже сказал, надо отдать им должное. Когда был удалён Хатимура, их лучший игрок, они могли легко сдаться, но боролись ещё упорнее. Они сделали это не просто так. Это была непростая игра, поэтому я рад, что мы их обыграли», — приводит слова Батюма издание Eurohoops.

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