Баскетбол, Олимпиада-2024: результаты матчей 30 июля

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30 июля на Олимпиаде в Париже прошли матчи 1-го тура группового этапа баскетбольного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей 30 июля на Олимпиаде 2024 года:

Испания — Греция — 84:77;

Канада — Австралия — 93:83:

Япония — Франция — 90:94;

Бразилия — Германия — 73:86.

США являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых Играх, проходивших в Токио, американцы победили национальную команду Франции. Финальный матч состоится 11 августа на «Аккор Арене» (Берси). Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр — 2024 представлено 32 вида спорта.

От России на Олимпиаде принимают участие 15 спортсменов, которые были допущены Международным олимпийским комитетом.