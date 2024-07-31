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Бразилия — Германия — результат матча 30 июля счёт 73:86, баскетбол, Олимпиада-2024 в Париже

Сборная Германии обыграла Бразилию с разницей в 13 очков в рамках Олимпиады
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30 июля состоялась игра между национальными командами Германии и Бразилии в рамках 2-го тура летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 86:73 (22:10, 18:30, 20:11, 26:22) в пользу немецких баскетболистов.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бразилия
Окончен
73 : 86
Германия
Бразилия: душ Сантуш, Felicio, Louzada, Бените, Уэртас, Сантос, Meindl, Нето, De Paula, Перейра, Кабокло, Dias
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст

Лучшим в составе сборной Германии стал игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Шрёдер. На его счету 20 очков (четыре из девяти трёхочковых). Вторым по результативности в немецкой команде стал Франц Вагнер, набравший 17 очков.

Фото: Pool/Getty Images

В Бразилии больше всего очков набрал Ягу душ Сантуш, у которого на счету 18 очков в ходе встречи. Атакующий защитник Витор Бените, принёсший бразильцам 17 очков, из которых девять очков заработаны тремя попаданиями из-за дуги, стал вторым по эффективности в команде.

Германия одержала вторую победу на Олимпийских играх, обеспечив себе выход в 1/4 финала Олимпийских игр — 2024.

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