Сборная Германии обыграла Бразилию с разницей в 13 очков в рамках Олимпиады

30 июля состоялась игра между национальными командами Германии и Бразилии в рамках 2-го тура летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 86:73 (22:10, 18:30, 20:11, 26:22) в пользу немецких баскетболистов.

Лучшим в составе сборной Германии стал игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Шрёдер. На его счету 20 очков (четыре из девяти трёхочковых). Вторым по результативности в немецкой команде стал Франц Вагнер, набравший 17 очков.

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В Бразилии больше всего очков набрал Ягу душ Сантуш, у которого на счету 18 очков в ходе встречи. Атакующий защитник Витор Бените, принёсший бразильцам 17 очков, из которых девять очков заработаны тремя попаданиями из-за дуги, стал вторым по эффективности в команде.

Германия одержала вторую победу на Олимпийских играх, обеспечив себе выход в 1/4 финала Олимпийских игр — 2024.