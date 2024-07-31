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Баскетбол 3х3 — Олимпиада-2024, результаты матчей 30 июля

Баскетбол 3x3, Олимпиада-2024: результаты матчей 30 июля
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30 июля в рамках летних Олимпийских игр в Париже начались соревнования в баскетболе 3x3. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня. Игры провели как мужские, так и женские сборные.

Результаты игрового дня в баскетболе 3x3 30 июля:

18:30 мск. Женщины. Групповой раунд. Германия — США — 17:13;
19:00 мск. Женщины. Групповой раунд. Австралия — Канада — 14:22;
19:35 мск. Мужчины. Групповой раунд. Латвия — Литва — 21:14;
20:05 мск. Мужчины. Групповой раунд. Китай — Нидерланды — 16:21;
22:00 мск. Женщины. Групповой раунд. Испания — Азербайджан — 18:16;
22:30 мск. Женщины. Групповой раунд. Франция — Китай — 19:21;
23:05 мск. Мужчины. Групповой раунд. Польша — Франция — 19:21;
23:35 мск. Мужчины. Групповой раунд. Сербия — США — 22:14.

Действующим чемпионом Олимпиады у мужчин является сборная Латвии, а у женщин — США.

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