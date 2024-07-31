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США — Южный Судан, баскетбол, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

США — Южный Судан, баскетбол, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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Сегодня, 28 июля, состоится матч 2-го тура группового этапа баскетбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся участники группы С сборные США и Южного Судана. Команды будут играть на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция).

Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (м) . Группа C. 2-й тур
31 июля 2024, среда. 22:00 МСК
США
Не начался
Южный Судан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Также в этой группе выступают сборные Сербии и Пуэрто-Рико. Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

Мужской баскетбольный турнир в рамках Олимпиады начался 27-го числа. США являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых Играх, проходивших в Токио, американцы обыграли национальную команду Франции.

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